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11:23, 31 декабря 2017 1 110
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За две недели у рязанских рыбаков изъяли более 43 килограммов незаконного улова

За две недели у рязанских рыбаков изъяли более 43 килограммов незаконного улова

За две недели, с 13 по 27 декабря, у рязанских рыбаков изъяли 43,2 килограмма незаконного улова. Об этом сообщила пресс-служба территориального отдела Росрыболовства.

Всего специалисты провели десять рейдов и выявили 28 нарушений. Рыбаков проверили в Касимовском, Пронском, Спасском, Истенском, Сасовском, Рыбновском, Шиловском и Рязанском районах.

К административной ответственности привлекли 18 физических лиц.

«Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляет: лещ — 20 экземпляров; плотва — 22 экземпляра; язь — 2 экземпляра; судак — экземпляр; щука — 4 экземпляра; окунь — 14 экземпляров; белый амур — экземпляр; голавль — экземпляр; карась — 14 экземпляров; налим — 2 экземпляра», — говорится в сообщении.


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