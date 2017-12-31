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17:54, 31 декабря 2017 934
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Владислав Фролов пожелал рязанцам положительных эмоций и новых побед в 2018 году

Владислав Фролов пожелал рязанцам положительных эмоций и новых побед в 2018 году

Владислав Фролов поздравил рязанцев с наступающими праздниками. «Новый год — это любимый всеми и особенный праздник, возможность для каждого из нас открыть новую страницу своей жизни», — отметил глава города.

Он добавил, что бой курантов, бенгальские свечи и праздничные гирлянды «создают поистине волшебную атмосферу».

«Хочется, чтобы все желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбылись. Пусть в каждой семье царит добро и взаимопонимание. Желаю, чтобы новый 2018-й год принес здоровье и счастье, положительные эмоции и новые победы. Пусть будут рядом ваши родные и близкие. Помните, что от каждого из вас зависит, каким будет наш город, как изменится его внешний облик, в каком направлении он будет развиваться. Смело покоряйте новые вершины, ставьте перед собой новые цели, ведь вместе мы обязательно со всем справимся», — сказал Фролов.


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