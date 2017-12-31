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8:42, 31 декабря 2017 3 118
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В Рязани пьяные пешеходы напали на водителя — соцсети

В Рязани пьяные пешеходы напали на водителя — соцсети

В субботу, 30 декабря, двое пьяных пешеходов напали на водителя в Рязани. Инцидент произошел примерно в 12:15 около дома №51-а по улице Вокзальной, сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По его словам, двое мужчин переходили дорогу в неположенном месте и чуть не попали под колеса. «При этом пытались ударить ногой по автомобилю. Движущемуся автомобилю сзади меня повезло меньше. Ударив ногой по правой стороне автомобиля, неизвестные остановили его и силой пытались вытащить водителя… В тот момент, когда я оказался непосредственно около автомобиля, нападавшие открыли водительскую дверь и за грудки пытались вытащить водителя», — написал автор поста.

Он также добавил, что прогнать нарушителей удалось только перцовым баллончиком, который мужчина показал пешеходам.


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