В субботу, 30 декабря, двое пьяных пешеходов напали на водителя в Рязани. Инцидент произошел примерно в 12:15 около дома №51-а по улице Вокзальной, сообщил очевидец в группе «
По его словам, двое мужчин переходили дорогу в неположенном месте и чуть не попали под колеса. «При этом пытались ударить ногой по автомобилю. Движущемуся автомобилю сзади меня повезло меньше. Ударив ногой по правой стороне автомобиля, неизвестные остановили его и силой пытались вытащить водителя… В тот момент, когда я оказался непосредственно около автомобиля, нападавшие открыли водительскую дверь и за грудки пытались вытащить водителя», — написал автор поста.
Он также добавил, что прогнать нарушителей удалось только перцовым баллончиком, который мужчина показал пешеходам.