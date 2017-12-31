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17:56, 31 декабря 2017 1 404
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«Украсили новогодним дождем». Обзор елок в рязанских райцентрах 2

«Украсили новогодним дождем». Обзор елок в рязанских райцентрах

Новогодняя ель продолжает оставаться главным символом праздника. В Рязани в этом году установили 33 искусственных дерева, а также провели фестиваль креативных елок, во время которого рядом со всесезонной елкой на Лыбедском бульваре появились елка-банкомат и дерево с морзянкой.

Пока на экранах телевизоров идет «Ирония судьбы, или С легким паром», а шампанское охлаждается, предлагаем вам посмотреть обзор елок в рязанских райцентрах.

Главную елку Рыбного после украшения высмеяли в соцсетях местные жители. Они остались недовольны украшениями, появившимися на дереве. Рыбновцы даже запустили голосование, в котором оценивали елку. Позже местная администрация дерево перенарядила, но мнение жителей осталось прежним.

Шиловцы своей главной елкой остались довольны, отметив, что в поселке впервые появилось «нормальное» дерево.

Елка в Шацке стала популярной еще до праздников. В середине декабря неизвестные украли с нее большую игрушку, которая висела на верхушке. Украшение так и не вернули, его заменили на другое. Помимо игрушек на елке появились гирлянды, а ее основание украсили еловыми ветками.

А в Чучкове елка осталась без иллюминации. Ее украсили «новогодним дождем» и мишурой. На торжественном открытии ели даже местный глава администрации водил хороводы с детьми.

В Скопине елку установили около местного Дома культуры и украсили гирляндой. Иллюминация появилась не только на главной ели, но и на всех деревьях поблизости. Однако среди местных жителей нашлись те, кто посчитал украшение «скудным».

Елку в Спасске украсили разноцветными шарами и огородили небольшим заборчиком. Рядом установили деревянную горку, которая теперь простаивает из-за непогоды.

Одну из немногих искусственных елей в райцентрах установили в Сасове. Всю главную площадь города вместе с деревом украсили гирляндами.

В Сараях десятиметровую елку установили еще в начале декабря. Тогда ее пообещали украсить стометровой гирляндой и 130 игрушками.

В Сапожке искусственную ель установили возле здания КСК «Надежда», однако местным жителям расположение дерева не понравилось. По их словам, елку традиционно устанавливали в центре поселка, где сапожковцы обычно встречали Новый год.

Главную елку в Путятине по традиции привезли из леса, позже ее украсили гирляндами и шарами.

В Михайлове елку установили рядом с памятником Ленину. Дерево украсили мишурой и гирляндами. Часть михайловцев остались недовольными количеством игрушек на елке. Другие посчитали, что «чем меньше игрушек будет, тем меньше украдут».

ще одна искусственная елка появилась в Спас-Клепиках. Тринадцатиметровое дерево украсили гирлядной длиною в четверть километра.

За судьбой касимовской елки местные жители следили в соцсетях. По их словам, дерево срубили прямо в городе и привезли на главную площадь города. Касимовцы посчитали, что в год экологии следовало установить искусственную ель.

А в Ермиши уже много лет дерево не привозят из леса. В семидесятых годах на площади Ленина посадили несколько елок, которые теперь украшают к Новому году.

Фото издательства «Пресса» и «ВКонтакте»


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