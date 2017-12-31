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16:29, 31 декабря 2017 880
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«Это только начало». Любимов поздравил рязанцев с Новым годом в видеообращении

«Это только начало». Любимов поздравил рязанцев с Новым годом в видеообращении

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Новым годом. В своем видеообращении глава региона подвел итоги уходящего года.

«Мы взяли курс на ускоренное развитие, выбрав в качестве приоритетов сбережение человеческого капитала, реализацию майских указов президента, укрепление социальной сферы, создание комфортных условий для жизни людей», — сказал Любимов.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшие годы область планирует увеличить объем инвестиций в три раза и напомнил, что в 2017 году интерес инвесторов к региону «значительно увеличился».

«Уверен, это только начало. Внедрение цифровых технологий, развитие других перспективных направлений способно кратно увеличить приток инвестиций в регион», — добавил глава региона.

Еще одним важнейшим достижением года он назвал выстраивание конструктивного диалога с обществом. «От всей души благодарю вас за добросовестный труд, за ваше доверие и неравнодушие. Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи, выполнение которых позволит продолжить поступательное движение вперед. Уверен, что вместе мы сможем сделать жизнь в Рязанском крае более комфортной и благополучной», — заключил Любимов, обращаясь к рязанцам.


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