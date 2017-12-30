Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:21, 30 декабря 2017 532
 0    0

Весенний Новый год. В воскресенье в Рязанской области ожидается до +3 градусов

Весенний Новый год. В воскресенье в Рязанской области ожидается до +3 градусов

В воскресенье, 31 декабря, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Временами возможны дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса; днем -2, +3 градуса.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
16:28, 30 декабря 2017
В Окском заповеднике насчитали 30 «краснокнижных» насекомых. Фото
14:21, 30 декабря 2017
Весенний Новый год. В воскресенье в Рязанской области ожидается до +3 градусов
10:06, 30 декабря 2017
Минувшей ночью синоптики установили очередной температурный рекорд
14:08, 29 декабря 2017
Синоптики рассказали о погоде на субботу в Рязани
12:50, 29 декабря 2017
В Рязанской области открыли два ранее затопленных моста через Оку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Разберемся, почему нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 348 635
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 217 276
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 207 658
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 4
17:05, 24 декабря 2017 194 382
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 9
12:20, 24 декабря 2017 170 869
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 2
Все новости
Голосования

Вы поменяли свои планы на новогодние праздники из-за погоды?

Окончание опроса: 5.01.2018
Архив голосований
Форум