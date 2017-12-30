Весенний Новый год. В воскресенье в Рязанской области ожидается до +3 градусов

В воскресенье, 31 декабря, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Об этом сообщила
Временами возможны дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица.
Ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса; днем -2, +3 градуса.
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В воскресенье, 31 декабря, в Рязанской области ожидается до +3 градусов. Об этом сообщила
Временами возможны дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица.
Ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса; днем -2, +3 градуса.
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Разберемся, почему нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период.