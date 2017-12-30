В Новогоднюю ночь полицейские будут охранять рязанцев с видеорегистраторами. Видео

Полицейские будут охранять рязанцев в Новогоднюю ночь с видеорегистраторами. Об этом сообщили на сайте регионального
Портативные видеорегистраторы «Дозор-77» крепятся на одежду и работают непрерывно. Данный прибор может осуществлять видеосъемку и ночью.
В конце дежурной смены весь видеоматериал, накопленный на портативном устройстве, сбрасывается на хранение в архив оперативной базы.
С помощью этой системы сотрудники полиции получают возможность оперативно устанавливать личность правонарушителей, лиц, которые подозреваются в совершении преступлений или находятся в розыске.