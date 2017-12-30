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16:55, 30 декабря 2017 1 936
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В Касимове выбрали «самое яркое дерево»

В Касимове выбрали «самое яркое дерево»

В Касимове Рязанской области выбрали «самое яркое дерево». В предновогоднем молодежном «Драйве» поучаствовали десятки жителей города. На праздничном мероприятии наградили участников смотра-конкурса на лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин.

Также наградили участников конкурса по обвязыванию деревьев в стиле ярнбомбинг «Сделаем город ярче» в номинациях: «Самое яркое дерево», «Самое теплое дерево», «Самое новогоднее дерево» и «Самое оригинальное дерево».

Победителями стали станция юных натуралистов, центральная библиотека, детский сад и детская школа искусств.

Праздник прошел в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».


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