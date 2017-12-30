В Касимове выбрали «самое яркое дерево»

В Касимове Рязанской области выбрали «самое яркое дерево». В предновогоднем молодежном «Драйве» поучаствовали десятки жителей города. На праздничном мероприятии наградили участников смотра-конкурса на лучшее декоративно-художественное и световое оформление витрин.
Также наградили участников конкурса по обвязыванию деревьев в стиле ярнбомбинг «Сделаем город ярче» в номинациях: «Самое яркое дерево», «Самое теплое дерево», «Самое новогоднее дерево» и «Самое оригинальное дерево».
Победителями стали станция юных натуралистов, центральная библиотека, детский сад и детская школа искусств.
Праздник прошел в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять».