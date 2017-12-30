В Рязани продуктами поддержали семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

135 рязанских семей в преддверии Нового года поддержали продуктовыми наборами. Об этом сообщили на сайте
В сообщении отметили, что поддержке семей, находящихся в социально опасном положении, «в Рязани уделяется большое внимание».
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Фото: Администрация Рязани
135 рязанских семей в преддверии Нового года поддержали продуктовыми наборами. Об этом сообщили на сайте
В сообщении отметили, что поддержке семей, находящихся в социально опасном положении, «в Рязани уделяется большое внимание».
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