Путин списал долги россиян по налогам

Владимир Путин подписал закон о нормах, направленных на освобождение граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании их долгов по имущественным налогам. Соответствующий документ опубликовали на
С россиян будет списана задолженность по имущественным налогам, недоимки по транспортному и земельному налогам и начисленные пени, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Также пенсионеров, героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов, ветеранов, «чернобыльцев», «семипалатинцев», которые владеют участками освободят от «налога на шесть соток».
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 января 2015 года общий долг россиян по имущественным налогам, не считая пеней, превысил 115 млрд рублей, пишут «
«То же касается и долгов индивидуальных предпринимателей, накопившихся до 1 января 2015 года. Списаны будут налоги, кроме НДПИ, акцизов и экспортного НДС», — говорится в сообщении.