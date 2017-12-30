Прокуратура проверит незаконную утилизацию алкоголя ряжскими полицейскими

В Ряжске обнаружили нарушения при утилизации алкоголя полицейскими. Об этом сообщила
Во время проверки выяснилось, что в 2016—2017 годах сотрудники полиции изъяли 129,42 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции, уничтожили 70,5 декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
«Вывоз вышеуказанной изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ее дальнейшее хранение и уничтожение осуществлялось не специализированной организацией, а сотрудниками МОМВД России „Ряжский“», — говорится в сообщении.
Начальнику отдела внесли представление об устранении нарушений.