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10:50, 30 декабря 2017 2 188
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Названы самые опасные продукты новогоднего стола

Названы самые опасные продукты новогоднего стола

Роспотребнадзор назвал самые опасные с точки зрения отравления блюда новогоднего стола. Соответствующее сообщение появилось на сайте надзорного органа.

Наиболее опасными являются «многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие».

Отмечается, что с продуктами могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита, А и других болезней.

«Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции — когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов. Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их не правильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами», — подчеркнул Роспотребнадзор.

«Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты», — предупредил надзорный орган.

Роспотребнадзор напомнил, что перед готовкой и после контакта с сырой продукцией нужно мыть руки, также использовать отдельные разделочные доски и ножи для «сырого» и «готового», тщательно промывать зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно рубленное мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

«Если вы чувствуете себя не здоровым (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе) ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей! В случае заболевания — немедленно обращайтесь за медицинской помощью», — отметили в сообщении.


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