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20:11, 30 декабря 2017 1 678
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Эксперты назвали лучшие гаджеты 2017 года

Эксперты назвали лучшие гаджеты 2017 года

Составлен список лучших гаджетов 2017 года. Первое место в рейтинге заняла игровая консоль Nintendo Switch, которая позволяет играть на ходу, пишет «Time».

Новый смартфон Apple iPhone X занял почетное второе место.

Третье место занял ноутбук Surface Laptop Microsoft, ставший первым компьютером с операционной системой Windows 10S.

Четвертым стал квадрокоптер DJI Spark, который охарактеризовали как «большой шаг в сторону улучшения удобства при использовании дронов обычными людьми». Аппарат может летать без пульта, управлять им можно движением руки. На пятую строчку рейтинга вышел смартфон ​Samsung Galaxy S8.​ Следом за ним — игровая консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic.

Седьмое место эксперты отдали ​смарт-колонке Amazon Echo второго поколения.

Новая игровая консоль Microsoft Xbox One X с поддержкой широкого динамического диапазона HDR и разрешения 4K заняла в рейтинге восьмое место.

Предпоследними в десятке стали «умные» часы Apple Watch 3. Замыкает десятку лучших гаджетов 2017 года фотоаппарат Sony Alpha A7R 3.


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