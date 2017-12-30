Эксперты назвали лучшие гаджеты 2017 года

Составлен список лучших гаджетов 2017 года. Первое место в рейтинге заняла игровая консоль Nintendo Switch, которая позволяет играть на ходу, пишет «
Новый смартфон Apple iPhone X занял почетное второе место.
Третье место занял ноутбук Surface Laptop Microsoft, ставший первым компьютером с операционной системой Windows 10S.
Четвертым стал квадрокоптер DJI Spark, который охарактеризовали как «большой шаг в сторону улучшения удобства при использовании дронов обычными людьми». Аппарат может летать без пульта, управлять им можно движением руки. На пятую строчку рейтинга вышел смартфон Samsung Galaxy S8. Следом за ним — игровая консоль Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic.
Седьмое место эксперты отдали смарт-колонке Amazon Echo второго поколения.
Новая игровая консоль Microsoft Xbox One X с поддержкой широкого динамического диапазона HDR и разрешения 4K заняла в рейтинге восьмое место.
Предпоследними в десятке стали «умные» часы Apple Watch 3. Замыкает десятку лучших гаджетов 2017 года фотоаппарат Sony Alpha A7R 3.