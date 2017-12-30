Apple извинилась за медленную работу iPhone и снизила стоимость замены аккумуляторов и заявила, что внесет ряд изменений, чтобы «вернуть доверие всех клиентов, кто мог усомниться в намерениях Apple». Об этом
Как сообщили представители Apple, мощность батареи намеренно снижается, чтобы компенсировать ее износ и избежать внезапных отключений и перезагрузок iPhone.
В сообщении отметили, что батарея обладает меньшей способностью обеспечивать пиковые энергетические нагрузки, особенно при низком уровне заряда, что может привести к неожиданному выключению устройства в некоторых ситуациях.
При замене изношенной батареи на новую производительность iPhone в стандартных условиях становится такой же, как у совершенно нового устройства.
Компания снизит цену негарантийной замены батарей с 79 до 29 долларов для iPhone 6 или более поздних версий с конца января 2018 года. Скидка начнет действовать по всему миру до конца декабря 2018 года.
В начале 2018 года компания обновит свою операционную систему, чтобы пользователи могли следить за состоянием аккумулятора и его влиянием на производительность iPhone.