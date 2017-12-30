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9:03, 30 декабря 2017 946
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Apple извинилась за медленную работу iPhone и снизила стоимость замены аккумуляторов

Apple извинилась за медленную работу iPhone и снизила стоимость замены аккумуляторов

Apple извинилась за медленную работу iPhone и снизила стоимость замены аккумуляторов и заявила, что внесет ряд изменений, чтобы «вернуть доверие всех клиентов, кто мог усомниться в намерениях Apple». Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщили представители Apple, мощность батареи намеренно снижается, чтобы компенсировать ее износ и избежать внезапных отключений и перезагрузок iPhone.

В сообщении отметили, что батарея обладает меньшей способностью обеспечивать пиковые энергетические нагрузки, особенно при низком уровне заряда, что может привести к неожиданному выключению устройства в некоторых ситуациях.

При замене изношенной батареи на новую производительность iPhone в стандартных условиях становится такой же, как у совершенно нового устройства.

Компания снизит цену негарантийной замены батарей с 79 до 29 долларов для iPhone 6 или более поздних версий с конца января 2018 года. Скидка начнет действовать по всему миру до конца декабря 2018 года.

В начале 2018 года компания обновит свою операционную систему, чтобы пользователи могли следить за состоянием аккумулятора и его влиянием на производительность iPhone.


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