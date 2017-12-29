Знатоки правил электробезопасности из Рязанской области получили призы

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» вручили призы победителям VIII межрегионального интернет-конкурса на знание правил электробезопасности «Электрознания и Призомания», который проходил с 11 сентября по 11 декабря в девяти регионах операционной ответственности компании.
«Соревнование призвано привлечь внимание общественности к проблеме детского электротравматизма. Его традиционно провели среди детей из Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртской Республики. В этот раз в конкурсе по четырем номинациям приняли участие более 300 учебных учреждений и 1 200 ребят», — рассказали в пресс-службе филиала.
В Рязанской области победителем в номинации «Эрудиция» стал ученик Сасовской школы №3 Никита Сычков. Его анкету выбрали с помощью компьютерной программы «Генератор случайных чисел» из числа анкет с правильной кодовой фразой, которая складывалась в результате разгаданного кроссворда на тему электробезопасности, размещенного на сайте компании. Главный приз за лучшую идею поделки получил Савелий Жаринов из шиловского детсада №3 «Радуга». В номинации «Творчество» победил воспитанник рязанского детского сада №141 за рассказ о приключениях команды «Электропатруль». Самым активным педагогом, организовавшим участие в конкурсе наибольшее число своих учеников, стала Людмила Челяпова, преподаватель рязанской школы №46. Памятный подарок получил также подписчик группы «
«Проведение конкурсов на тему электротравматизма — одна из действенных мер профилактики несчастных случаев на энергообъектах. Жизненно важная информация, в доступной форме донесенная до детей и подростков, предостережет от необдуманных действий, поможет избежать опасности, сохранить здоровье и жизнь. Активное участие педагогов способствует более масштабному распространению знаний о правилах электробезопасности среди учащихся. Так, в конце уходящего года завершился еще один конкурс — традиционное творческое состязание „Не влезай, убьет!“, объявленное филиалом „Рязаньэнерго“ для ребят из Рязани и области. На конкурс прислали более 300 тематических рисунков, объявление его итогов и награждение победителей состоится в январе», — рассказали энергетики.