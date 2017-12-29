За декабрь в работе рязанских таксистов обнаружили почти 30 нарушений. Об этом сообщил
В результате проверок обнаружили следующие нарушения:
- осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения — 12 (Рязань — 11, Михайлов — 1);
- управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — два (Рязань — 2);
- отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации — 14 (Рязань — 13, Михайлов — 1).
Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах заказа такси «Яндекс.Такси» — четыре, «Максим» — девять.