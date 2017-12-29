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12:59, 29 декабря 2017 452
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За декабрь в работе рязанских таксистов обнаружили почти 30 нарушений

За декабрь в работе рязанских таксистов обнаружили почти 30 нарушений

За декабрь в работе рязанских таксистов обнаружили почти 30 нарушений. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

В результате проверок обнаружили следующие нарушения:

  • осуществление предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения — 12 (Рязань — 11, Михайлов — 1);
  • управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси — два (Рязань — 2);
  • отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации — 14 (Рязань — 13, Михайлов — 1).

Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисах заказа такси «Яндекс.Такси» — четыре, «Максим» — девять.


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