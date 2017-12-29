В Шацком районе столкнулись КамАЗ и «ГАЗель», есть пострадавший

В Шацком районе столкнулись КамАЗ и «ГАЗель». Об этом сообщила
ДТП произошло в пятницу, 29 декабря, около 11:25, на 15 километре дороги «Щацк-Сасово». Есть пострадавший.
На место происшествия выезжали один пожарный автомобиль и три спасателя.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Шацком районе столкнулись КамАЗ и «ГАЗель». Об этом сообщила
ДТП произошло в пятницу, 29 декабря, около 11:25, на 15 километре дороги «Щацк-Сасово». Есть пострадавший.
На место происшествия выезжали один пожарный автомобиль и три спасателя.
© RZN.info
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