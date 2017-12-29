В Рязани задержали двух взломщиков автомобилей

В Рязани задержали двух подозреваемых в кражах из автомобилей, припаркованных в Московском районе Рязани. Об этом сообщила
В полицию поступило два сообщения о похожих кражах, произошедших в Московском районе. Злоумышленники вскрыли две «четырнадцатые», которые вскрыли одним и тем же способом и похитили отттуда оборудование и аудиосистему.
На камеры видеонаблюдения, установленные в местах краж, попал автомобиль злоумышленников.
Полицейские нашли эту машину по камерам, фиксирующие нарушения ПДД на дорогах региона. Правоохранителям удалось опознать одного из злоумышленников — им оказался 21-летний рязанец, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Подозреваемый скрывался от полиции, но его удалось разыскать. Вторым злоумышленником оказался 38-летний рязанец, его также задержали.
Выяснилось, что часть похищенного мужчины продали и потратили деньги на синтетические наркотики. Часть краденого изъяли.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.