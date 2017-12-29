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20:37, 29 декабря 2017 1 462
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В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой в Приокском 2

В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой в Приокском

В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой в Приокском. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

По словам пользователей сети, водитель маршрутки №58 был «не на рейсе».

Напомним, авария произошла в пятницу, 29 декабря, на улице Октябрьской.


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