В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой в Приокском. Об этом сообщили в группе «
По словам пользователей сети, водитель маршрутки №58 был «не на рейсе».
Напомним, авария
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В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой в Приокском. Об этом сообщили в группе «
По словам пользователей сети, водитель маршрутки №58 был «не на рейсе».
Напомним, авария
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В уходящем 2017-м в городе появилось новые елки, арт-объекты, а главной изюминкой стала иллюминация.