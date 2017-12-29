В праздники энергетики филиала «Рязаньэнерго» усилят контроль над работой энергосистемы

В течение всех выходных и праздничных дней филиалы ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будут работать в усиленном режиме. Специалисты двух компаний обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы, сообщили в пресс-службе компании.

«Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей компании приняли все необходимые меры. Так, в филиале „Рязаньэнерго“ организовано дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать отключения потребителей в праздничные дни, энергетики будут поддерживать наиболее надежную схему электроснабжения — все виды работ, кроме восстановительных, на действующем оборудовании электросетевых объектов приостановили.

Перед праздниками специалисты обеих энергокомпаний проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Кроме того, они приняли дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, проверили противопожарное состояние производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

Специалисты проверили рабочую готовность всех средств связи

Для оперативной ликвидации нарушений в работе энергосистем 20-ти регионов операционной ответственности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья разработали схему связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Также специалисты проверили рабочую готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

«В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 817 бригад в составе более 14 тысяч человек, 5 148 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 49 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов», — добавили в пресс-службе.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме принимают звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра: 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов), а также по телефону +7 (915) 380-00-38 в Teleram и Viber. МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.

«Во время новогодних каникул на территории регионов организуются праздничные фейерверки и салюты. В связи с этим МРСК Центра и МРСК Центра Приволжья еще раз напоминают о необходимости соблюдения осторожности и мер личной безопасности при нахождении в охранной зоне линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранной зоне ЛЭП и вблизи подстанций», — говорится в сообщении.