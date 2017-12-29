Стал известен график работы рязанского МРЭО. Об этом сообщили на сайте регионального
30 декабря 2017 года и 4 января 2018 года регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД окажет услуги в полном объеме.
9 января он заработает в обычном режиме.
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Стал известен график работы рязанского МРЭО. Об этом сообщили на сайте регионального
30 декабря 2017 года и 4 января 2018 года регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД окажет услуги в полном объеме.
9 января он заработает в обычном режиме.
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