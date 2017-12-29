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21:10, 29 декабря 2017 756
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Опубликован рейтинг самых популярных новогодних блюд по запросам россиян 2

Опубликован рейтинг самых популярных новогодних блюд по запросам россиян

Опубликован рейтинг самых популярных новогодних блюд по запросам россиян. В последние три дня перед Новым годом люди задают в три раза больше поисковых запросов на кулинарную тематику, чем обычно, сообщает «Яндекс».

Судя по рецептам, которые искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.

Салаты «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» вошли в тройку самых популярных блюд.

«Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше 15 тысяч тонн», — отметили в интернет-компании.


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