Опубликован рейтинг самых популярных новогодних блюд по запросам россиян. В последние три дня перед Новым годом люди задают в три раза больше поисковых запросов на кулинарную тематику, чем обычно, сообщает «
Судя по рецептам, которые искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.
Салаты «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» вошли в тройку самых популярных блюд.
«Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше 15 тысяч тонн», — отметили в интернет-компании.