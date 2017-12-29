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11:34, 29 декабря 2017 518

Рязанский филиал Россельхозбанка устроил праздник для детей из Путятинского реабилитационного центра

Рязанский филиал Россельхозбанка устроил праздник для детей из Путятинского реабилитационного центра

Перед Новым годом сотрудники Рязанского филиала Россельхозбанка поздравили воспитанников Путятинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. На собранные сотрудниками личные средства организовали новогоднее шоу. Приглашенные аниматоры устроили необычный праздник с «Чемоданом чудес».

«Полезная и просветительная программа для детей с научными опытами не оставила равнодушным никого из присутствующих! Дети смогли наглядно увидеть, что минус 196 градусов по Цельсию — это не шутки, а также пощупать руками облака и поучаствовать в создании самых настоящих чудес», — рассказали в пресс-службе банка.

Отмечается, что сотрудники Рязанского филиала не первый год оказывают поддержку Путятинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. «Мы очень благодарны филиалу Россельхозбанка за неравнодушие и регулярную поддержку центра. Вы вносите большой вклад в создание благоприятных условий для полноценного развития и воспитания наших детей», — сказала директор центра для несовершеннолетних Александра Усачева.

Руководство центра и воспитатели также поблагодарили работников банка за праздник и ценные подарки, а дети, в свою очередь, порадовали гостей стихотворениями и пообещали хорошо себя вести.

«У всех нас общая цель — обеспечить юному поколению по-настоящему счастливое детство, дать им знания и ценности, которые позволят найти себя в жизни», — подытожила замдиректора Рязанского филиала Татьяна Махина.


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