Рязанский филиал Россельхозбанка устроил праздник для детей из Путятинского реабилитационного центра

Перед Новым годом сотрудники Рязанского филиала Россельхозбанка поздравили воспитанников Путятинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. На собранные сотрудниками личные средства организовали новогоднее шоу. Приглашенные аниматоры устроили необычный праздник с «Чемоданом чудес».
«Полезная и просветительная программа для детей с научными опытами не оставила равнодушным никого из присутствующих! Дети смогли наглядно увидеть, что минус 196 градусов по Цельсию — это не шутки, а также пощупать руками облака и поучаствовать в создании самых настоящих чудес», — рассказали в пресс-службе банка.
Отмечается, что сотрудники Рязанского филиала не первый год оказывают поддержку Путятинскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних. «Мы очень благодарны филиалу Россельхозбанка за неравнодушие и регулярную поддержку центра. Вы вносите большой вклад в создание благоприятных условий для полноценного развития и воспитания наших детей», — сказала директор центра для несовершеннолетних Александра Усачева.
Руководство центра и воспитатели также поблагодарили работников банка за праздник и ценные подарки, а дети, в свою очередь, порадовали гостей стихотворениями и пообещали хорошо себя вести.
«У всех нас общая цель — обеспечить юному поколению по-настоящему счастливое детство, дать им знания и ценности, которые позволят найти себя в жизни», — подытожила замдиректора Рязанского филиала Татьяна Махина.