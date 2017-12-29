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21:43, 29 декабря 2017 552
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Рязанские следователи поздравили пожилых людей в доме-интернате 2

Рязанские следователи поздравили пожилых людей в доме-интернате

Рязанские следователи поздравили пожилых людей в доме-интернате. Об этом сообщи на сайте регионального СУ СКР.

Школьники подготовили новогодние открытки и написали в них добрые новогодние пожелания бабушкам и дедушкам. Сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела доставили детские поздравления адресатам в Михайловский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В сообщении отметили, что пожилые люди были рады проявленному к ним вниманию и передали благодарность организаторам и участникам новогоднего сюрприза.


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