Рязанские следователи поздравили пожилых людей в доме-интернате. Об этом сообщи на сайте регионального
Школьники подготовили новогодние открытки и написали в них добрые новогодние пожелания бабушкам и дедушкам. Сотрудники Михайловского межрайонного следственного отдела доставили детские поздравления адресатам в Михайловский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В сообщении отметили, что пожилые люди были рады проявленному к ним вниманию и передали благодарность организаторам и участникам новогоднего сюрприза.