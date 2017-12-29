Рязанские полицейские будут дежурить с персональными видеокамерами

Рязанским полицейским вручили 35 персональных видеорегистраторов «Дозор-77». Об этом сообщил
Правоохранителей поздравил и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов.
«Сегодня Губернатор Рязанской области Николай Любимов ставит в приоритетные задачи региона и города — привлечение туристического потока. Соответственно на территории областного центра с каждым годом проводится все больше развлекательных массовых мероприятий, в текущем году на их было порядка двух тысяч», — отметил Луканцов.
«Вопросам общественной безопасности и антитеррористической защищенности граждан всегда уделяется большое внимание. В преддверии больших праздников — таких, как предстоящий Новый год, эта тема становится действительно приоритетной. Уверен, что новая аппаратура позволит повысить эффективность деятельности органов внутренних дел в обеспечении безопасности граждан. Администрация города Рязани будет и в дальнейшем оказывать содействие правоохранительным органам в решении этих вопросов», — добавил он.
Отмечается, что устройства приобрели для повышения эффективности работы сотрудников полиции и «разрешения возникших конфликтных ситуаций в период проведения массовых мероприятий».