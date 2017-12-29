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18:53, 29 декабря 2017 1 146
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Рязанские полицейские будут дежурить с персональными видеокамерами 3

Рязанские полицейские будут дежурить с персональными видеокамерами

Фото: Администрация Рязани

Рязанским полицейским вручили 35 персональных видеорегистраторов «Дозор-77». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Правоохранителей поздравил и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов.

«Сегодня Губернатор Рязанской области Николай Любимов ставит в приоритетные задачи региона и города — привлечение туристического потока. Соответственно на территории областного центра с каждым годом проводится все больше развлекательных массовых мероприятий, в текущем году на их было порядка двух тысяч», — отметил Луканцов.

«Вопросам общественной безопасности и антитеррористической защищенности граждан всегда уделяется большое внимание. В преддверии больших праздников — таких, как предстоящий Новый год, эта тема становится действительно приоритетной. Уверен, что новая аппаратура позволит повысить эффективность деятельности органов внутренних дел в обеспечении безопасности граждан. Администрация города Рязани будет и в дальнейшем оказывать содействие правоохранительным органам в решении этих вопросов», — добавил он.

Отмечается, что устройства приобрели для повышения эффективности работы сотрудников полиции и «разрешения возникших конфликтных ситуаций в период проведения массовых мероприятий».


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