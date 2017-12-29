Рязанцы покупают продукты перед праздниками на ярмарке выходного дня. Фоторепортаж

Рязанцы покупают продукты перед праздниками на ярмарке выходного дня. Особым спросом у жителей города пользуются молоко и сыры из Старожилова, селедка из Рыбного и полуфабрикаты от «Ку-Ка-Ря».
По словам жителей города, это очень удобно и просто. «Если кто-то был занят и не успел закупиться продуктами, то можно приехать сюда» — рассказали рязанцы.
Напомним, С 27 по 30 декабря в центре Рязани на Театральной площади работает новогодняя ярмарка. На ней продают продукты регионального производства, елками и символикой года Желтой Собаки.