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16:09, 29 декабря 2017 1 599
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Рязанцы покупают продукты перед праздниками на ярмарке выходного дня. Фоторепортаж

Рязанцы покупают продукты перед праздниками на ярмарке выходного дня. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы покупают продукты перед праздниками на ярмарке выходного дня. Особым спросом у жителей города пользуются молоко и сыры из Старожилова, селедка из Рыбного и полуфабрикаты от «Ку-Ка-Ря».

По словам жителей города, это очень удобно и просто. «Если кто-то был занят и не успел закупиться продуктами, то можно приехать сюда» — рассказали рязанцы.

Напомним, С 27 по 30 декабря в центре Рязани на Театральной площади работает новогодняя ярмарка. На ней продают продукты регионального производства, елками и символикой года Желтой Собаки.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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