Путин подписал закон о продлении маткапитала

Владимир Путин подписал закон, продлевающий программу маткапитала до конца 2021 года. Соответствующий документ опубликован на
По закону в России право на получение маткапитала можно получить при рождении второго, третьего или последующих детей в размере 453 тысяч рублей (на 2017 год).
Сейчас меры господдержки могут быть реализованы не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
Из правила предусмотрены исключения: после того, как ребенку исполнится три года, средства маткапитала можно спользовать на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Закон предусматривает также возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных, связанных с получением дошкольного образования, расходов.