Появилось видео с места ДТП на улице Чкалова со сбитыми детьми

Появилось видео с места ДТП со сбитыми детьми в Рязани. Пресс-служба регионального УГИБДД сообщила, что авария произошла в 13:15 вблизи дома №10 по улице Чкалова.
Все обстоятельства уточняются, проводиться проверка.
Напомним, авария
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Появилось видео с места ДТП со сбитыми детьми в Рязани. Пресс-служба регионального УГИБДД сообщила, что авария произошла в 13:15 вблизи дома №10 по улице Чкалова.
Все обстоятельства уточняются, проводиться проверка.
Напомним, авария
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