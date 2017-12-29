Попавший под машину на Кремлевском валу рязанец оказался 77-летним пенсионером

Рязанец, который утром 29 декабря
41-летний водитель ВАЗ-2110 сбил мужчину, который шел по нерегулируемому переходу. В результате пострадавший получил ушибы и синяки. Его доставили в больницу для оказания помощи, после чего отпустили.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец, который утром 29 декабря
41-летний водитель ВАЗ-2110 сбил мужчину, который шел по нерегулируемому переходу. В результате пострадавший получил ушибы и синяки. Его доставили в больницу для оказания помощи, после чего отпустили.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьНа Почтовой начали играть новогодние песни. Видео
|
cледующая новость →Появилось видео с места ДТП на улице Чкалова со сбитыми детьми
Разберемся, почему нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период.