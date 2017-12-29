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13:47, 29 декабря 2017 600
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Московский автобус снес остановку по вине другого водителя — СМИ

Московский автобус снес остановку по вине другого водителя — СМИ

Автобус, который 29 декабря снес автобусную остановку в Москве, попал в аварию по вине водителя другой машины. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы передает ТАСС.

По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в автобус, после чего тот протаранил остановку. В результате происшествия пострадали три человека. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что погибли двое, однако эта информация не подтвердилась.

Отмечается также, что водитель автобуса прошел необходимый предрейсовый контроль. «У него ни одного нарушения правил дорожного движения с 2015 года», — говорится в сообщении.

В сети появились видео с места происшествия.


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