Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:05, 29 декабря 2017 561

Гендиректор «Регион 62» поблагодарил рязанцев за доверие и поздравил их с Новым годом

Гендиректор «Регион 62» поблагодарил рязанцев за доверие и поздравил их с Новым годом

Гендиректор группы компаний «Регион 62» Илья Сурненков поблагодарил рязанцев за доверие и поздравил их с наступающими праздниками.

«Встреча Нового года традиционно сопровождается светлыми ожиданиями, смелыми планами и добрыми надеждами. В предновогодние дни мы подводим итоги и определяем то лучшее, что удалось сделать, что может стать надежным фундаментом для будущих успехов и свершений. В 2017 году мы заложили новую прочную основу для будущего развития нашей компании», — рассказал Сурненков .

Гендиректор также напомнил, что в ГК «Регион 62» «всегда рады предложить лучшие условия на покупку и обслуживание самых качественных и надежных автомобилей».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
13:04, 29 декабря 2017
В Рязани подешевел сахар и подорожали помидоры. Мониторинг цен
10:05, 29 декабря 2017
Гендиректор «Регион 62» поблагодарил рязанцев за доверие и поздравил их с Новым годом
18:46, 28 декабря 2017
Ряжских бизнесменов поймали на торговле под брендами Ferrari и Rolex
17:30, 28 декабря 2017
Стоимость бензина АИ-95 в Рязани перевалила за 40 рублей
12:28, 28 декабря 2017
Компания «Брикус» поставила тротуарную плитку для благоустройства рязанского цирка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Разберемся, почему нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 348 530
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 217 171
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 207 487
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 4
17:05, 24 декабря 2017 194 205
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 8
12:20, 24 декабря 2017 170 726
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 1
Все новости
Голосования

Вы поменяли свои планы на новогодние праздники из-за погоды?

Окончание опроса: 5.01.2018
Архив голосований
Форум