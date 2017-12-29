Гендиректор «Регион 62» поблагодарил рязанцев за доверие и поздравил их с Новым годом

Гендиректор группы компаний «
«Встреча Нового года традиционно сопровождается светлыми ожиданиями, смелыми планами и добрыми надеждами. В предновогодние дни мы подводим итоги и определяем то лучшее, что удалось сделать, что может стать надежным фундаментом для будущих успехов и свершений. В 2017 году мы заложили новую прочную основу для будущего развития нашей компании», — рассказал Сурненков .
Гендиректор также напомнил, что в ГК «Регион 62» «всегда рады предложить лучшие условия на покупку и обслуживание самых качественных и надежных автомобилей».