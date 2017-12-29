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16:51, 29 декабря 2017 922

Елена Митина поздравила рязанцев с Новым годом и Рождеством

Елена Митина поздравила рязанцев с Новым годом и Рождеством

Депутат Госдумы и член фракции «Единая Россия» Елена Митина поздравила жителей Рязанской области с Новым годом и Рождеством.

«Наступают самые волшебные праздники — Новый год и Рождество. И независимо от возраста мы все верим, что желания, загаданные под бой курантов, обязательно исполнятся. Каким будет наступающий год, во многом зависит от нас самих. Поэтому я желаю всем веры в себя и свои силы, крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви. Пусть в вашей жизни будет много новых, интересных, ярких событий, и во всех начинаниях сопутствуют успех и удача», — пожелала Елена Митина.


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