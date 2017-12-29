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10:32, 29 декабря 2017 1 051
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Автобус снес остановку с людьми около московского метро. Видео

Автобус снес остановку с людьми около московского метро. Видео

В Москве автобус снес остановку с людьми. Инцидент произошел утром в пятницу, 29 декабря, около метро «Сходненская» на северо-западе столицы, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, два человека погибли на месте. Точное число пострадавших устанавливается.


Пипец((((

Публикация от Olen'ka (@olaymoscow)

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