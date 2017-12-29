Автобус снес остановку с людьми около московского метро. Видео

В Москве автобус снес остановку с людьми. Инцидент произошел утром в пятницу, 29 декабря, около метро «Сходненская» на северо-западе столицы, передает «РИА Новости».
По предварительным данным, два человека погибли на месте. Точное число пострадавших устанавливается.
#Москва | #РОССИЯ • Пассажирский автобус влетел в остановку. Есть погибшие (ВИДЕО) pic.twitter.com/XO9UXrF7Xk— PoliteMaps (@PoliteMaps) 29 декабря 2017 г.
К сожалению, недоброе утро!— Николай Зубов (@zubovnick) 29 декабря 2017 г.
Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших.... pic.twitter.com/KEyrZkBF24