Афиша RZN.info рекомендует посетить музыкальное представление «Кругосветное путешествие Деда Мороза и его друзей» и мюзикл «Лукоморье»

Близится к завершению не только рабочая неделя, но и весь 2017 год. И в последнем обзоре афиши в уходящем году мы как всегда расскажем о мероприятиях, которые ждут рязанцев в выходные, а также о том, где можно провести новогоднюю ночь.
В Рязанском дворце молодежи проходят представления «
На сцене концертного зала Рязанской филармонии зрители увидят представление от рязанского театра на Соборной «
А в Дворце Спорта «Олимпийский» 30 декабря пройдет мюзикл «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «