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13:53, 29 декабря 2017 663
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Афиша RZN.info рекомендует посетить музыкальное представление «Кругосветное путешествие Деда Мороза и его друзей» и мюзикл «Лукоморье»

Афиша RZN.info рекомендует посетить музыкальное представление «Кругосветное путешествие Деда Мороза и его друзей» и мюзикл «Лукоморье»

Близится к завершению не только рабочая неделя, но и весь 2017 год. И в последнем обзоре афиши в уходящем году мы как всегда расскажем о мероприятиях, которые ждут рязанцев в выходные, а также о том, где можно провести новогоднюю ночь.

В Рязанском дворце молодежи проходят представления «Приключения Алисы в Новогодней стране чудес».

На сцене концертного зала Рязанской филармонии зрители увидят представление от рязанского театра на Соборной «Иван-царевич и Жар-птица», а в камерном зале — музыкальное представление «Кругосветное путешествие Деда Мороза и его друзей».

А в Дворце Спорта «Олимпийский» 30 декабря пройдет мюзикл «Лукоморье», в основе которого — произведения Пушкина и русские народные сказки. Главным новогодним сюрпризом конечно же станет традиционная шоу-программа в новогоднюю ночь на площади Победы, которая завершится праздничным фейерверком.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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