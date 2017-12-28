В среду, 27 декабря, в Рязани открыли бюст Василию Маргелову. Мероприятие состоялось на территории училища ВДВ, сообщили на сайте «
В открытии приняли участие представители различных организаций, органов власти, ветераны ВОВ, преподаватели и курсанты РВВДКУ. Гости возложили цветы к новому памятнику.
«Василий Маргелов навсегда останется для нас командующим №1. Благодаря ему ВДВ стали элитой российской армии, которая известна во всем мире. Маргелов приложил огромные усилия для их оснащения. Уверен, что все последующие поколения десантников будут чтить память Василия Филипповича», — сказал на церемонии Герой России, член фракции «Единая Россия» Андрей Краснов.