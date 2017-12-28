Трое рязанцев пострадали из-за ямы на улице Гоголя

Трое рязанцев пострадали из-за ямы, которая образовалась около дома №56 по улице Горького. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам автора поста, уже три автомобиля пробили колеса в этом месте. «Сторож со стоянки сказал, что яма появилась неделю назад, и приезжали сотрудники ДПС, но яму так и не заделали», — написала рязанка.
В пресс-службе регионального УГИБДД RZN.info рассказали, что их сотрудники действительно выезжали на место. Они составили акт, который в настоящее время рассматривается.
Фото Екатерины Тишковой