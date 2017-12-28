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10:40, 28 декабря 2017 1 546
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Трое рязанцев пострадали из-за ямы на улице Гоголя 3

Трое рязанцев пострадали из-за ямы на улице Гоголя

Трое рязанцев пострадали из-за ямы, которая образовалась около дома №56 по улице Горького. Об этом сообщили подписчики группы «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

По словам автора поста, уже три автомобиля пробили колеса в этом месте. «Сторож со стоянки сказал, что яма появилась неделю назад, и приезжали сотрудники ДПС, но яму так и не заделали», — написала рязанка.

В пресс-службе регионального УГИБДД RZN.info рассказали, что их сотрудники действительно выезжали на место. Они составили акт, который в настоящее время рассматривается.

Фото Екатерины Тишковой


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