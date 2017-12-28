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11:21, 28 декабря 2017 798
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Рязанские полицейские задержали автоворов

Рязанские полицейские задержали автоворов

Рязанские полицейские задержали автоворов. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Дежурным сообщили, что во дворе одного из домов на Первомайском проспекте заметили двух мужчин, которые взламывали дверь автомобиля. Вскоре оперативники остановили угнанную «семерку» и задержали злоумышленников.

К краже оказались причастны два рязанца, старшему из них 20 лет, а младшему — 19.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы, и по части 2 статьи 166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.


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