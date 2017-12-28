«Разбил стекло и стучал по машинам». Рыбновцы пожаловались на пьяного соседа

Жители Рыбного пожаловались на пьяного соседа, который разбил в подъезде стекло. Об этом они написали в группе «Типичное Рыбное» «ВКонтакте».
По их словам, в ночь на 28 декабря мужчина бегал по улице полуголый и стучал по машинам. «На стоянке у дома №1 по улице Юбилейной бегал полураздетый пьяный мужик и стучал по машинам, припаркованным напротив дома. Для чего и почему он это делал, я не знаю, но было страшно — на этой стоянке стоит и мое авто, а мне приходилось все это наблюдать из окна своей квартиры», — написала автор поста.
В комментариях пользователи сети «опознали» соседа и отметили, что он «хулиганит не в первый раз». Сам же мужчина вышел на связь и признал, что виноват. «Я, конечно же, виноват! Но к машинам я не подходил. Стекло в подъезде разбил случайно и с зарплатой вставлю. И уж точно голым по улице я не бегал», — написал он.