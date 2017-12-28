Ради застройки многоэтажками площади Мичурина закроют научное предприятие

Ради застройки многоэтажками площади Мичурина закроют завод «Нефтехиммашсистемы». По информации источника RZN.info, работникам предприятия сообщили о прекращении работы с середины февраля 2018 года.
Также к этому времени должны освободить офисы компании, арендующие в здании излишки площадей.
Предприятие основано в 1959 году. Занимается разработкой приборов и средств автоматизации для различных отраслей промышленности в том числе нефтяной, химической, газовой. В частности, до последнего времени завод изготавливал оборудование, применяемое для уничтожения химического оружия.
Напомним, на месте завода и прилегающем земельном участке общей площадью 1,3 гектара одна из рязанских девелоперских компаний