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12:56, 28 декабря 2017 1 059
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Ради застройки многоэтажками площади Мичурина закроют научное предприятие 1

Ради застройки многоэтажками площади Мичурина закроют научное предприятие

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Ради застройки многоэтажками площади Мичурина закроют завод «Нефтехиммашсистемы». По информации источника RZN.info, работникам предприятия сообщили о прекращении работы с середины февраля 2018 года.

Также к этому времени должны освободить офисы компании, арендующие в здании излишки площадей.

Предприятие основано в 1959 году. Занимается разработкой приборов и средств автоматизации для различных отраслей промышленности в том числе нефтяной, химической, газовой. В частности, до последнего времени завод изготавливал оборудование, применяемое для уничтожения химического оружия.

Напомним, на месте завода и прилегающем земельном участке общей площадью 1,3 гектара одна из рязанских девелоперских компаний планирует построить несколько десятиэтажных домов.


© RZN.info

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Ради застройки многоэтажками площади Мичурина закроют научное предприятие 1
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