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11:41, 28 декабря 2017 633
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Изменения в бюджете и платные парковки. Владислав Фролов подвел итоги 2017 года 2

Изменения в бюджете и платные парковки. Владислав Фролов подвел итоги 2017 года

Глава Рязани Владислав Фролов подвел итоги работы гордумы в 2017 году. К «самым значимым принятым решениям» он отнес изменения в бюджете. «Бюджет — это вариативный документ, без которого невозможно решать городские проблемы», — подчеркнул Фролов.

Также глава города отметил введение платного парковочного пространства: «К этому решению горожане отнеслись по-разному. Мы услышали много негативных отзывов по этому поводу, но были и положительные. В пользу него говорит, прежде всего, и ситуация на центральных рязанских дорогах, где теперь любой желающий может свободно припарковаться».

По мнению Владислава Фролова, важны и кадровые перестановки в администрации города. «Пришлось заново начинать работать с людьми, икать другой формат, но все прошло дружно, мирно», — прокомментировал он.

«Год был непростой, но плодотворный, много решений принято на благо Рязани. Сегодня я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать добра, благополучия, удачи, процветания нашему городу и каждому рязанцу», — подытожил глава города.


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