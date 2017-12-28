Елена Митина поздравила Рязанский дом ребенка с Новым годом

В четверг, 28 декабря, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина поучаствовала в акции «Подари детям праздник». В одном из рязанских торговых центров установлена новогодняя елка, на которых вместо игрушек висят фотографии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На обороте ребята написали свои пожелания о подарках.
«Новый год — это всегда волшебство, новые надежды и планы. Это также семейный праздник, поэтому все: и дети, и пожилые люди, которые в силу обстоятельств остались одни, должны его почувствовать. Для них в Рязанской области проводится акция «Новый год — семейный праздник: семейное тепло для одиноких бабушек и дедушек», — отметила Елена Митина.
Свои подарки — машинку и музыкальный модуль в кроватку — она приобрела для двухлетнего Никиты и месячного Максима и передала их в Рязанский дом ребенка.
Елена Митина поучаствовала в благотворительной акции «Подари детям праздник» уже в шестой раз. В регионе она проходит с 2009 года для детей из школ-интернатов и Рязанского дома ребенка. «Когда есть возможность участвовать в таких акциях, я всегда присоединяюсь», — рассказала депутат.
Она поздравила коллектив Рязанского дома ребенка с Новым годом и пожелала маленьким рязанцам «счастья, здоровья, побольше улыбок, общения и радости». Кроме того, в рамках акции «Подари детям праздник» юные рязанцы получили подарки от исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» и волонтеров филфака РГУ имени Есенина.