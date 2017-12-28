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11:04, 28 декабря 2017 1 627
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Расчленившего 14-летнего подростка «касимовского убийцу» признали вменяемым

Расчленившего 14-летнего подростка «касимовского убийцу» признали вменяемым

Жителя села Бабино-Булыгино Касимовского района, которого подозревают в серийных убийствах, признали вменяемым. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ходе ссоры 54-летний мужчина убил 14-летнего подростка, часто ходившего к нему домой. Злоумышленник сжег тело и спрятал его на свалке около кладбища.

После того, как правоохранители обнаружили тело мальчика, они обыскали дом и участок подозреваемого, где нашли еще два трупа — мужчин 1984 и 1988 годов рождения.

«В рамках расследования дела проведен ряд сложных судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, медико-криминалистические, генетические. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым», — говорится в сообщении.

Уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ передали в суд для рассмотрения по существу.


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