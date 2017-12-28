Расчленившего 14-летнего подростка «касимовского убийцу» признали вменяемым

Жителя села Бабино-Булыгино Касимовского района, которого
По версии следствия,
После того, как правоохранители обнаружили тело мальчика, они
«В рамках расследования дела проведен ряд сложных судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, медико-криминалистические, генетические. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым», — говорится в сообщении.
Уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ передали в суд для рассмотрения по существу.