В рязанской колонии выбрали лучшего игрока по шашкам

В исправительной колонии №1, расположенной в селе Милославское, провели соревнования по шашкам среди осужденных. В них участвовали тридцать два человека — по четыре представителя от каждого отряда, сообщила
Победителя в личном зачете определили по олимпийской системе, им стал осужденный из отряда №2. Ему вручили диплом и сладким подарок.
«Проведение шашечно-шахматных турниров способствует повышению культурного уровня осужденных и развитию их интеллектуальных способностей. Также подобные мероприятия благоприятно влияют на социально-психологическую обстановку в учреждении», — отметил замначальника ИК-1 Максим Иванцов.
Фото пресс-службы УФСИН по Рязанской области