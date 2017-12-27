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22:28, 27 декабря 2017 270
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В Рязани пройдет встреча с Митрополитом Марком

В Рязани пройдет встреча с Митрополитом Марком

В Рязани пройдет встреча с Митрополитом Марком. Об этом сообщили на сайте областной епархии.

В Иоанно-Кронштадтского храме проходят встречи в рамках духовно-просветительского лектория. Следующая лекция пройдет в четверг, 28 декабря, которую проведут Митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Темой разговора будет рождество Христово. Митрополит расскажет горожанам об истории праздника, о традициях, связанных с ним, напомнит о правилах встречи Рождества. После лекции все желающие смогут задать ему вопросы.

Иоанно-Кронштадтский храм находится по адресу: улица Татарская, дом №72. Начало в 19:20.

Фото «Википедия»


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