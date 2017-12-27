В День энергетика в филиале «Рязаньэнерго» наградили лучших сотрудников

В пятницу, 22 декабря, в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошло собрание, посвященное Дню энергетика. Поздравления в адрес работников предприятия передал директору филиала Михаилу Подлягину губернатор Рязанской области Николай Любимов.
В честь профессионального праздника лучшим сотрудникам организации по итогам года вручили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды. Две почетные грамоты и благодарность губернатора, а также почетную грамоту регионального министерства ТЭК и ЖКХ энергетикам вручил замминистра и начальник управления ТЭК министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов. Кроме того, филиал «Рязаньэнерго» получил диплом министерства за активное участие в фестивале энергосбережения «#Вместеярче».
17 энергетиков наградили первый зампред облдумы Александр Шевырев, первый зампред гордумы Александр Чайка и начальник управления энергетики ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев. За спортивные достижения начальник управления по физической культуре администрации города Марина Кащеева вручила сотрудникам филиала пять золотых значков отличия ВФСК ГТО.
Одиннадцать отраслевых наград от областного Союза организаций профсоюзов, комитета профсоюза «Всероссийский электропрофсоюз» и Первичной профсоюзной организации (ППО) «Рязаньэнерго» вручил работникам филиала ППО Александр Семенов.
Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики России наградили пять человек. Награды ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и «Рязаньэнерго» получили 183 энергетика. Десять сотрудников филиала занесли на Доску почета организации.
Обращаясь к коллегам, директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин отметил успешное выполнение всех показателей производственной деятельности, поблагодарил сотрудников предприятия за «весомый вклад в общее дело» и пожелал «сохранить преданность своей профессии и гордость за ту прекрасную миссию, которую они несут обществу».