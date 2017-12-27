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11:07, 27 декабря 2017 864

Студенты РГАТУ разыграли новогоднюю сказку для детей сотрудников Минсельхоза

Студенты РГАТУ разыграли новогоднюю сказку для детей сотрудников Минсельхоза

Студенты Рязанского агротехнологического разыграли новогоднюю сказку для детей сотрудников Минсельхоза России. Представления на главной аграрной елке страны прошли 23 и 24 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.

Дед Мороз пригласил гостей праздника в сказку, где жили капризный Царевич вместе со своими родителями, принцессы Сладкоежка, Смешинка и Модница, Сыщик, добрые разбойники и еще не наступивший Новый 2018 год.

«Ребята очень активно, с интересом и желанием выполняли все задания Деда Мороза. С Царевичем повторяли таблицу умножения, учились танцевать, общались с волшебником. А добрые разбойники помогли им отыскать спрятанную Белоснежку», — говорится в сообщении.

Дети водили хороводы, отгадывали загадки, пели песни и рассказывали стихи Деду Морозу. «Организаторам мероприятия было приятно видеть радостные, заинтересованные лица детей и осознавать, что все-таки возможно привнести в детскую жизнь ощущение сказки», — добавили представители агроуниверситета.


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