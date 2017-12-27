Студенты РГАТУ разыграли новогоднюю сказку для детей сотрудников Минсельхоза

Студенты Рязанского агротехнологического разыграли новогоднюю сказку для детей сотрудников Минсельхоза России. Представления на главной аграрной елке страны прошли 23 и 24 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.
Дед Мороз пригласил гостей праздника в сказку, где жили капризный Царевич вместе со своими родителями, принцессы Сладкоежка, Смешинка и Модница, Сыщик, добрые разбойники и еще не наступивший Новый 2018 год.
«Ребята очень активно, с интересом и желанием выполняли все задания Деда Мороза. С Царевичем повторяли таблицу умножения, учились танцевать, общались с волшебником. А добрые разбойники помогли им отыскать спрятанную Белоснежку», — говорится в сообщении.
Дети водили хороводы, отгадывали загадки, пели песни и рассказывали стихи Деду Морозу. «Организаторам мероприятия было приятно видеть радостные, заинтересованные лица детей и осознавать, что все-таки возможно привнести в детскую жизнь ощущение сказки», — добавили представители агроуниверситета.