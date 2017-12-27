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11:49, 27 декабря 2017 527
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Сасовские полицейские задержали грабителя с помощью сотового телефона

Сасовские полицейские задержали грабителя с помощью сотового телефона

Сасовские полицейские задержали грабителя с помощью сотового телефона. Об этом сообщи на сайте Рязанского УМВД.

В полицию обратился житель Сасова. Мужчина сообщил, что разговаривал по телефону с 51-летним родственником. По звукам, которые он услышал в конце разговора, мужчина предположил, что на его собеседника напали.

На место немедленно выехали оперативники, которые нашли пострадавшего мужчину, которого ограбили в подъезде дома. Пострадавший, разговаривая по телефону, зашел в подъезд, где на него набросился злоумышленник. Он несколько раз ударил пострадавшего и выхватил у него из рук мобильник. Затем грабитель выбежал на улицу и скрылся.

Выяснилось, что ранее судимый 37-летний житель Сасова, в тот вечер страдал от «алкогольного абстинентного синдрома» и искал деньги, чтобы купить спиртное. Увидев мужчину, который говорил по сотовому телефону, он проследил за ним и отобрал мибильник.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.


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