Сасовские полицейские задержали грабителя с помощью сотового телефона. Об этом сообщи на сайте Рязанского
В полицию обратился житель Сасова. Мужчина сообщил, что разговаривал по телефону с 51-летним родственником. По звукам, которые он услышал в конце разговора, мужчина предположил, что на его собеседника напали.
На место немедленно выехали оперативники, которые нашли пострадавшего мужчину, которого ограбили в подъезде дома. Пострадавший, разговаривая по телефону, зашел в подъезд, где на него набросился злоумышленник. Он несколько раз ударил пострадавшего и выхватил у него из рук мобильник. Затем грабитель выбежал на улицу и скрылся.
Выяснилось, что ранее судимый 37-летний житель Сасова, в тот вечер страдал от «алкогольного абстинентного синдрома» и искал деньги, чтобы купить спиртное. Увидев мужчину, который говорил по сотовому телефону, он проследил за ним и отобрал мибильник.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.