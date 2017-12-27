Рязанскому «Сельхозу» вручили дипломы победителей Всероссийского конкурса выпускных работ

Рязанскому государственному агротехнологическому университету имени Костычева вручили дипломы победителей заключительном туре Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ будущих специалистов автотранспортной отрасли.
На конкурс, проходивший 13-14 ноября в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете, были представлены 112 выпускных квалификационных работ бакалавров из 24 вузов 22 городов России. Они оценивались по 20 номинациям.
Рязанский «Сельхоз» представляли студенты-бакалавры автодорожного факультета. В смотре-конкурсе участвовали восемь выпускных квалификационных работ, выполненных на кафедре «Организация транспортных процессов и безопасность жизнедеятельности».
В номинации «Развитие диспетчерских и навигационных технологий» первое место присудили ВКР студента Марютина, в номинации «Планирование и совершенствование организации пригородных пассажирских перевозок» второе место заняла работа студентки Лукониной, в номинации «Планирование и совершенствование организации городских пассажирских перевозок» третье место получил студент Кузькин. Все работы они выполнили под руководством доцента Ирины Горячкиной.
Кроме того, в номинации «Планирование и совершенствование организации городских грузовых перевозок» третье место заняла ВКР Сергеенко, а в номинации «Планирование и совершенствование организации пригородных грузовых перевозок» — Соколова.