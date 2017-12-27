Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:47, 27 декабря 2017 957

Рязанскому «Сельхозу» вручили дипломы победителей Всероссийского конкурса выпускных работ

Рязанскому «Сельхозу» вручили дипломы победителей Всероссийского конкурса выпускных работ

Рязанскому государственному агротехнологическому университету имени Костычева вручили дипломы победителей заключительном туре Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ будущих специалистов автотранспортной отрасли.

На конкурс, проходивший 13-14 ноября в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете, были представлены 112 выпускных квалификационных работ бакалавров из 24 вузов 22 городов России. Они оценивались по 20 номинациям.

Рязанский «Сельхоз» представляли студенты-бакалавры автодорожного факультета. В смотре-конкурсе участвовали восемь выпускных квалификационных работ, выполненных на кафедре «Организация транспортных процессов и безопасность жизнедеятельности».

В номинации «Развитие диспетчерских и навигационных технологий» первое место присудили ВКР студента Марютина, в номинации «Планирование и совершенствование организации пригородных пассажирских перевозок» второе место заняла работа студентки Лукониной, в номинации «Планирование и совершенствование организации городских пассажирских перевозок» третье место получил студент Кузькин. Все работы они выполнили под руководством доцента Ирины Горячкиной.

Кроме того, в номинации «Планирование и совершенствование организации городских грузовых перевозок» третье место заняла ВКР Сергеенко, а в номинации «Планирование и совершенствование организации пригородных грузовых перевозок» — Соколова.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
22:28, 27 декабря 2017
В Рязани пройдет встреча с Митрополитом Марком
22:00, 27 декабря 2017
Опубликован список самых популярных книг 2017 года
20:07, 27 декабря 2017
Рязанец отстоял свое право не показывать документы автоинспектору. Видео
19:30, 27 декабря 2017
«Был тихим». Знакомый выпавшего из окна в Песочне подростка рассказал о погибшем 4
19:02, 27 декабря 2017
Жительница Рязанской области поцарапала машину соперницы из ревности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
МТС подвела итоги года в Рязанской области

МТС подвела итоги года в Рязанской области

За год МТС увеличила число базовых станций сети 4G в два с половиной раза.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 348 308
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 217 010
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 207 221
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 2
17:05, 24 декабря 2017 193 651
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 6
12:20, 24 декабря 2017 170 543
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 1
Все новости
Форум