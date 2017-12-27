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14:06, 27 декабря 2017 542
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего владимирца

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего владимирца

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего владимирца. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert».

38-летний Маслов Петр ушел 11 ноября 2017 года из своего дома в городе Струнино Владимирской области в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет: болоньевая черная куртка с оранжевыми вставками, синие джинсы, коричневые кроссовки, темно-серая шапка.

В сообщении отметили, что мужчина может находиться в любом регионе России.

Всем, кто видел Петра Маслова, просят звонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.


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