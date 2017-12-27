Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего владимирца. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
38-летний Маслов Петр ушел 11 ноября 2017 года из своего дома в городе Струнино Владимирской области в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет: болоньевая черная куртка с оранжевыми вставками, синие джинсы, коричневые кроссовки, темно-серая шапка.
В сообщении отметили, что мужчина может находиться в любом регионе России.
Всем, кто видел Петра Маслова, просят звонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 112.