Рязанцам предложили пригласить в город «Орел и Решку». Идеи выдвинули в группе «
Проголосовать за приезд съемочной группы можно на сайте телеканала «
Программа «Орел и решка» готовится к новому сезону. Ведущие отправятся не за границу, а поедут по российским городам.
«Орел и решка» — шоу о путешествиях. Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. Один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте.
Напомним, в апреле 2016 года Рязань посетила съемочная группа другой программы «Пятницы!» — «Ревизорро».