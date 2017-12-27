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11:26, 27 декабря 2017 979
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Рязанцам предложили пригласить в город «Орел и Решку»

Рязанцам предложили пригласить в город «Орел и Решку»

Рязанцам предложили пригласить в город «Орел и Решку». Идеи выдвинули в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Проголосовать за приезд съемочной группы можно на сайте телеканала «Пятница!».

Программа «Орел и решка» готовится к новому сезону. Ведущие отправятся не за границу, а поедут по российским городам.

«Орел и решка» — шоу о путешествиях. Каждые выходные двое ведущих отправляются в различные города мира. Один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов, а второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на «золотой» банковской карте.

Напомним, в апреле 2016 года Рязань посетила съемочная группа другой программы «Пятницы!» — «Ревизорро».


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